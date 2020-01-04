İlçeleri gezerek, üreticilerin elinde kalan ürünleri tespit ettiklerini ve satın aldıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Necip Özkan, Ankara'da sosyal yardım alan daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçladıklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın talimatlarıyla yerel üreticiden alınan mahsulü, belediyemiz imkanlarıyla kurduğumuz bu mutfakta değerlendireceğiz. İlk etapta Şefkat Evleri ile Engelli Okullarına, bir süre sonra da belirli bölgelerde açılacak çadırlarda yoksul ailelere yemek çıkartacağız.”

Büyükşehir Belediyesi’nin ürünlerini satın almasıyla ekonomik yönden rahatladığını ifade eden Çiftçi Adem Tokat, “Mansur Başkan'dan Allah razı olsun. Seçimden önce verdiği sözleri yerine getiriyor. Çiftçinin elinde kalan mahsulü alacağını söyledi ve sözünü tuttu” diyerek, Yavaş'a teşekkür etti.

Kurulan mutfak hakkında bilgi veren BELPA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara ise mutfağın ortalama 10 bin kişiye yemek çıkarma kapasitesi olduğunu ve bu sayıyı 15 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin dışarıdan değil üreticiden alarak pişireceği yemekler sayesinde büyük bir tasarruf sağlayacağına da dikkat çeken Özkara, şu bilgileri verdi:

“Kamuoyuna verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Başkanımızın talimatıyla 25 ilçemizde üreticilerden tedarik edilen malzemeleri mutfağımızda işleme alarak sosyal yardım alan vatandaşlara ulaştırıyoruz. 40 personelimiz, özenle seçilen sağlıklı malzemeleri, hijyenik koşullarda bir araya getirerek birbirinden farklı lezzetler ortaya çıkartıyor. Bu yemekler günlük olarak 43'ü engellilere ait okullar, 6'sı büyükşehir bünyesindeki Şefkat Evleri ve Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi olmak üzere 50 ayrı noktaya dağıtılıyor.”