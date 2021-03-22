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ABB, çiçekçilerle sözleşme imzaladı, Mansur yavaş seçim vaadini hatırlattı: Bizim hayalimiz Ankaralıyı zengin etmek demiştik

22 Mart 2021 10:23

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte bulunan çiçek üreticileriyle çiçek alımı üzerine sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz yıl bin 15 çiftçiden ürettikleri nohutları satın alan Büyükşehir Belediyesi şimdi de ANFA Genel Müdürlüğü aracılığıyla Başkentli çiçekçilerin ekonomisine katkı sağlamak ve çiçek üretimini teşvik etmek amacıyla sözleşmeli üreticilik modelini devreye soktu.

22 çiçek üreticisi ile yapılan alım garantili sözleşmeyi paylaştığı video ile duyuran Yavaş, seçimlerden önce “Benim en büyük hayalim Ankaralıyı zengin etmek” diyerek vaad ettiği sözleşmeli üreticilik modelini hatırlatarak "Bu amaçla çiçekçilerimizle sözleşmeli üreticilik anlaşması yaptık. Yerli üreticimizden aldığımız çiçekler ile kazanan Ankara olacak. Daima üretimin yanında olacağız" dedi. 

ANFA Genel Müdürlüğü, 22 çiçek üreticisinin üreteceği toplam 3 milyon 800 bin adet çiçeği yaz aylarında satın alarak, kent genelinde muhtelif alanlara dikecek.

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