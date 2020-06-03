Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Başkent Market' paylaşımı; kadınlar üretiyor, belediye satıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Twitter hesabından 'Başkent Market' projesine ilişkin yayınladığı video ile Bala Kadın Kooperatifleri'nin ürettiği ürünleri tanıttı.

"Kadın Kooperatifleri'nin doğal, sağlıklı, emek ve sevgi dolu ürünleri "Başkent Market" aracılığı ile vatandaşla buluşuyor. Başkent'te artık hem üretici kazanıyor hem de vatandaşlarımız uygun fiyatla kaliteye ulaşıyor" ifadeleriyle paylaşılan videoda reçel, pekmez, tarhana, elma ve kayısı kurusu gibi kadınların el emeği ile ürettikleri ürünlerin üretim süreci gösterildi.

Ankara’da kadın kooperatiflerinin, birliklerin ve çiftçilerin ürettiği ürünleri uygun fiyatla vatandaşa ulaştıracak Başkent Market projesinde ilk şube Etimesgut’ta açılmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Halk Ekmek’in bünyesinde kurulan markette hayvancılık ve tarımla uğraşan yerli üreticilerin ürettiği et, peynir, yoğurt, tereyağı gibi temel besinlerin yanı sıra Beypazarı kurusu, Ayaş salçası ve Çubuk turşusu gibi Ankara’ya özgü ürünler de bulunuyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim vaatleri arasında yer almış projeyle yerli üreticiye destek verilmesi ve kırsal kalkınmanın sağlanması amaçlanıyor.