"Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankaralıları zıplattı" diyen Erkan Tan, kar haberini zıplayarak sundu

08 Ocak 2020 10:27
A Haber sunucusu Erkan Tan'ın, Ankara'da yağan kara ilişkin bir haberi 'zıplayarak' sundu; Tan'ın haberi sunma şekli sosyal medyada gündem oldu.
Tan, sabah kuşağını sunduğu haber bülteninde Ankara'daki yağan kara 'Büyükşehir Belediyesi'nin müdahale edemediğini' savundu. "Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankaralıları zıplattı" diyen Tan, halk otobüslerinde üşüyen vatandaşların ısınmak için zıpladığını söyleyerek canlı yayın sırasında zıplamaya başladı.
Erkan Tan'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hedef alan açıklamaları tepkilere neden olurken, canlı yayında zıplaması ise tiye alındı.
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