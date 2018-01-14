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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna: Ben dedikodulara bakmam, boş işlere ayıracak zamanım yok

14 Ocak 2018 14:21

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Mutafa Tuna, Hakan Çelik'in, "Son dönemde Türkiye'de her düzeyde herkesin yüksek siyaset tartışmaları yaptığını görüyoruz. Belediye başkanları da ya sosyal medyadan ya da günlük polemiklerle buna katılıyorlar. Bazı yerel meselelerin yeterince ele alınamadığını görüyorum. Siz bu anlamda bir dönemi kapattığınızı mı söylüyorsunuz? Mesela bir dış politika konusunda girer misiniz?" sorusuna "Dışişleri Bakanımız var, başbakanımız var, cumhurbaşkanımız var, hükümetimiz var. Yani benim yapacağım işler belli. Ankara'nın bir çok ihtiyacı var. Vatandaşın talepleri var. Yapılması gereken bir çok işimiz var. Bunları nasıl çözeriz, vatandaşların taleplerini nasıl karşılarız" diye yanıt verdi. Tuna, Çelik'in "Melih Gökçek'le diyaloğunuz var mı? fikir alışverişi yapıyor musunuz, görüşüyor musunuz?" sorunada ise "Niye görüşmeyelim. Yıllardır Ankara'da bir çok hizmetleri olmuş. Ben niye görüşmeyeyim" diye yanıt verdi. Tuna, "Ben işime bakarım, dedikodulara bakmam. Kim hakkımda ne demiş, kim vıdı vıdı yapmış bunlara bakmam. Bunlarla zaman kaybedecek halim yok. Çünkü bunlar insanın enerjisini boşa tüketiyor. Boş işlere ayıracak zamanım yok. Ankara'yı bekleyen bir çok sorun var. Eğer bunlarla uğraşırsam iş yapmaya vaktim olmaz." diye konuştu.

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mustafa tunaankaraankara büyükşehir belediye başkanboş işlere ayıracak zamanım yok

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