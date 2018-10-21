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Ankara Barosu seçiminde saldırının görüntüleri ortaya çıktı

21 Ekim 2018 12:29

Dün Ankara Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde başlayan Ankara Barosu 65'inci Olağan Genel Kurulu'nda Baroda Birlik ve Milliyetçi Avukatlar Grubu üyeleri ile Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar (ÖÇAV) Grubu üyeleri arasında kavga çıktı. ÖÇAV üyesi avukat Murat Yılmaz, Deniz Gezmiş'ten bahsettiği konuşması sırasında Milliyetçi Avukatlar grubu üyesi avukatlar tarafından engellenmeye çalışıldı. ÖÇAV üyesi avukat Murat Yılmaz, AKP'nin Türkiye'yi bitirdiği gibi Demokrat Sol Avukatlar grubunun da baroyu bitireceğini belirterek, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'a “terörist” denmesini protesto etti. Yılmaz, “Onlar emperyalizme karşı 6. filoyu denize dökenlerdir“ diye tepki gösterdi. Milliyetçi Avukatlar grubu üyesi avukatların ise, “Ne mutlu Türküm diyene”sloganları ve bozkurt işaretiyle Yılmaz'ı engellenmeye çalıştığı belirtildi. Bunun üzerine ÖÇAV ve Demokrat Sol Avukatlar (DSA) tarafından, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları ile karşılık verildi. Genel Kurul salonunda arbede yaşandı. Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alican Uludağ, o anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

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