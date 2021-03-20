T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ankara Barosu'ndan “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” yazılı pankartla protesto: Çekilmeyi asla ve asla kabul etmiyoruz

20 Mart 2021 16:27

Ankara Barosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini baro binasına asılan “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” yazılı pankartla protesto etti.


Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada ise karara şöyle tepki gösterildi:

“Bugün Cumhurbaşkanının feshettiğini açıkladığı sözleşme ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’dir. Her gün kadınların öldürüldüğü ülkemizde tek adam tarafından alınan bu karar, yetkiyi elinde bulunduranların kadına yönelik şiddetle mücadele etmek istemediğinin açık ilanıdır. Bizler, İstanbul Sözleşmesi yaşatır demeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki sözleşmenin feshi yetkisi de, Anayasamızın 90. Maddesi uyarınca Cumhurbaşkanına ait değildir. Hukuka aykırı şekilde alınan fesih kararından ivedilikle dönülmek zorundadır. Meşruiyeti bulunmayan bu kararı tanımıyoruz, tanımayacağız. Sözleşmeden çekilmeyi asla ve asla kabul etmiyoruz.”

Ankara Barosu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu yanındaki binalarına astığı “Hukuksuzluğun tam da karşısındayız” pankartıyla da gündeme gelmişti.

TIKLAYIN - Barolardan İstanbul Sözleşmesi'nin feshine tepki yağdı; "Direneceğiz"

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Ankara Barosuİstanbul Sözleşmesi yaşatırpankartprotestoerdoğanaçıklamaİstanbul Sözleşmesi

Diğer Videolar

Hadi Özışık: Aldığım bilgiye göre Sayın Erdoğan videoya çok sert tepki göstermiş; özellikle de Hamza Dağ'a...

Ardahan’da, ayağı kırıldığı için beslenemeyen ve merada bitkin bulunan at, çocuklar tarafından beslendi

CHP'li Başarır'dan İçişleri Bakanı ve savcılara: Elleri arkada olanlara değil halkın cebinde olanlara soruşturma açın

Serdar Ortaç aşı oldu: Herkesin olması gerekiyor, şifa olsun

Bahçeli'nin 'elleri arkada şehitlik ziyareti' sosyal medyanın gündeminde

İmamoğlu: Bence sesi açıp sonuna kadar izleyin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den ikinci video: "Mehmet Ağar'ın oğlunu tecavüzden şikâyet eden...

Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya: İmamoğlu’nu CİMER’e ben şikâyet ettim...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yeni Akit yazarı Dilipak: Sedat Peker'in açıklamaları 'Turkish Wikileaks' gibi...

Mehmet Faraç: Elimde kamuoyuna açıklanmayan ciddi bir anket var...

Karar yazarı Taha Akyol: Bahçeli Erdoğan'ı 'başbakan' yapmak istiyor!...

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı...

Elon Musk'tan kripto para uyarısı: Dikkatli yatırım yapın...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den ikinci video: "Mehmet Ağar'ın oğlunu tecavüzden şikâyet eden...

Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya: İmamoğlu’nu CİMER’e ben şikâyet ettim...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24