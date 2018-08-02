T24 LogoT24 Logo
Haberler

Anıtkabir ziyaretinde Albayrak ile Soylu arasında gergin anlar

02 Ağustos 2018 23:21

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura toplantısından önce yapılan Anıtkabir ziyareti sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Hazine ve Mali Bakanı Berat Albayrak arasında gergin anlar yaşadığı ortaya çıktı. Bakan Soylu, karşıdan gelen ve makam araçlarının hemen yanından yürüyen Bakan Albayrak'la çarpıştı. Birkaç adım atan Soylu gülümseyerek arkasına dönerken, gergin olduğu görüntülere yansıyan Albayrak durum karşısında tepkisiz kalarak yürümeye devam etti.

ETİKETLER

Süleyman SoyluBerat AlbayrakomuzçarpışmaAnıtkabirgergin

Diğer Videolar

Kar yağışı sonrası kontrolünü kaybeden araç insanların arasına böyle daldı

CHP İstanbul İl Kongresi'nde ‘liste’ tartışmasıyla ilgili kim ne dedi?

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Şubat 2020

İzmir'de hastanede yangın paniği

Rus yolcu uçağının kuyruğu piste çarptı

Antalyalı çiftçilerin zirai don nöbeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Financial Times: Çin'in ekonomik büyümesi yavaşlarsa Türkiye'nin milli geliri artacak...

Naci Bostancı özür diledi; AKP grubu, kendi grup başkanını alkışlamadı...

Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker’in...

Mahfi Eğilmez yazdı: Dolar kuru niçin yükseliyor?...

Netflix, son 5 yılda devlet müdahalesiyle yasaklanan içerikleri açıkladı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24