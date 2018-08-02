Anıtkabir ziyaretinde Albayrak ile Soylu arasında gergin anlar

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura toplantısından önce yapılan Anıtkabir ziyareti sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Hazine ve Mali Bakanı Berat Albayrak arasında gergin anlar yaşadığı ortaya çıktı. Bakan Soylu, karşıdan gelen ve makam araçlarının hemen yanından yürüyen Bakan Albayrak'la çarpıştı. Birkaç adım atan Soylu gülümseyerek arkasına dönerken, gergin olduğu görüntülere yansıyan Albayrak durum karşısında tepkisiz kalarak yürümeye devam etti.