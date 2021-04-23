Anıtkabir'in mimarlarından Prof. Orhan Arda'nın oğlu Yüksek Mimar Ömer Arda'nın "Anılarla Anıtkabir" kitabı çıktı.

Kitabın yazarı Ömer Arda, "Bu kitabın en önemli amacı Anıtkabir ziyaretçilerinin mimari kurguyu bilerek gezmelerini sağlamak ve Anıtkabir ile ilgili farkındalık sağlamaktır" dedi.

Haberi hazırlanan tanıtım videosuyla birlikte sosyal medya hesabından paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Anıtkabir'in mimarlarından Prof. Orhan Arda'nın oğlu Yüksek Mimar Ömer Arda Anıtkabir'le ilgili farkındalık oluşturmak için eşsiz bir rehber hazırladı. Yüksek Mimar Seda Bilgili'ye de bu esere katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.