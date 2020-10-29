Anıtkabir’de yine Erdoğan sloganları; "Seni seviyoruz Reis"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Cumhuriyetin 97. yılının kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Heyetin Misak-ı Milli Kulesi’ne geçişi sırasında bir grup Erdoğan’ı alkışlarken bir kişinin “Seni seviyoruz reis” diye bağırması dikkat çekti.

Son olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen resmi törende AKP Ankara İl Başkanlığına üye bir grup “Recep Tayyip Erdoğan” sloganı atmış ve bazı vatandaşlar tarafından bu durum eleştirilmişti.

TIKLAYINIZ - Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları