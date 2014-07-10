Angelina Jolie'nin uyuşturucu kullandığı dönemin görüntüleri çıktı

Yıllardır Angelina Jolie'ye kokain ve eroin sattığını söyleyen ancak kendisine kimsenin inanmadığı uyuşturucu kuryesi Franklin Meyer'in, çektiği görüntüleri National Enquirer yayınladı. Görüntüde güçlükle konuştuğu görülen Jolie'nin uyuşturucu etkisi altında olduğu da gözden kaçmıyor. Amerikan medyasında çıkan haberlerde, Babası Jon Voight ile konuşan ünlü oyuncunun kollarında da şırınga izleri olduğu belirtiliyor. Şimdi 39 yaşında, ikisi biyolojik dördü evlatlık 6 çocuğu bulunan ve kendisi gibi oyuncu olan Brad Pitt ile mutlu bir yaşam sürdüren Angelina Jolie'nin videonun ortaya çıkmaması için çok çabaladığı ve para döktüğü öne sürülüyor. Görüntülerin, Jolie'nin 20'li yaşlarının ilk yıllarında çekildiği belirtiliyor. Amerikalı ünlü oyuncu Angelina Jolie, değişik TV kanalları ve gazetelerde yaptığı söyleşilerde, geçmişte uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti.