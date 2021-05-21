Angelina Jolie arılarla objektif karşısına geçti; 18 dakika boyunca hareket etmedi

Sözcü'de yer alan habere göre, Hollywood yıldızı Angelina Jolie, Arılar Günü’nde düzenlenen bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında koruyucu anne sıfatıyla programa katıldı. Sosyal yardım çalışmalarıyla da tanınan Jolie, yüzlerce arı, üstünde gezinirken çekim yaptı. Fotoğraf çekilirken Angelina Jolie hariç sette herkes arılara karşı koruyucu elbise giydi.

18 dakika boyunca hareket etmedi

Karanlık odada yapılan çekimde Angelina Jolie, 18 dakika boyunca üzerindeki arılarla hareketsiz biçimde durdu.

Haziran ayında Fransa’nın Provence bölgesindeki OFA’da başlayacak olan programın amacının gelecek 5 yıl içinde 50 kadını arıcı olarak eğitmek, 25 UNESCO biyosfer rezervinde 2 bin 500 kovan oluşturmak ve 125 milyon arı yetiştirmek olduğu belirtildi.

Ayrıca eğitim, katılımcı kadınlara kendi arı kovanlarını işletmeyi ve nasıl profesyonel arıcı-girişimci olunacağını öğretmeyi hedefliyor.

“Dört gözle bekliyorum"

Arıcılarla eğitimde buluşacak ve ilerlemelerini takip edecek olan Angelina Jolie, yaptığı açıklamada dünyanın her yerinden programa katılan kadınlarla tanışmaktan heyecan duyduğunu söyledi.

Hollywood yıldızı, “Onları tanımayı, kültürlerini, çevrelerini ve arıların bunda oynadığı rolü öğrenmeyi dört gözle bekliyorum. Umarım eğitim onların bağımsızlıklarını, geçim kaynaklarını ve toplumlarını güçlendirir” diye konuştu.

30 gün sürecek

Fransa’da kadınlara verilecek arıcılık eğitimine katılan ülkeler arasında İtalya, Rusya, Slovenya, Kamboçya, Etiyopya, Ruanda ve Çin de bulunuyor. Programın 30 gün süreceği belirtildi.

