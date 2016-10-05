Anayasa Mahkemesi Başkanı: OHAL hukuksuzluk hâli değildir

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, olağanüstü hâl ilanına ilişkin olarak, "OHAL, hukuksuzluk hali değildir, olağanüstü durumlarda yapılacakların çerçevesi yasalar kapsamında belirlenmiştir. Temennimiz olağanüstü duruma yönelik tehditlerin bertaraf edilerek normal hale dönülmesidir" dedi. AYM Başkanı Arslan, iki yeni üye için düzenlenen törende konuştu. "Darbeci zihniyete verilecek en güzel cevap yeni bir demokratik anayasa yapmaktır" diyen Arslan, "İnsan haklarına dayanan tüm kurallarıyla tesis eden yeni bir anayasa 15 Temmuz şehitlerine olan vicdan borcudur" ifadesini kullandı.