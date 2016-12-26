Anayasa Komisyonu'nda tartışma: Terbiyesiz sensin, gel lan buraya!

TBMM Anayasa Komisyonu'nda, anayasa değişikliği teklifinin tümü üzerinde görüşmelerin devam etmesini isteyen CHP'li milletvekilleriyle, teklifin maddeleri üzerinde görüşülmeye başlanmasını isteyen AKP'li milletvekilleri arasında tartışma çıktı. CHP'li milletvekillerinin slogan atarken, AKP milletvekilleri bu durumu alkışlayarak protesto etti. Kendisine 'terbiyesiz' dediğini ileri süren AKP'li Salih Cora'ya CHP'li komisyon üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu "Terbiyesiz sensin, gel lan buraya" diye bağırdı.