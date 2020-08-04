Anaokulunun bodrum katı ve bahçesinde uyuşturucu kullanıyorlar

Adana’da uyuşturucu bağımlılarının Şehit Yalçın Palıt Anaokulu’nu mesken tuttuğunu söyleyen mahalle sakinleri, bu durumun önüne geçilmesini istedi.

Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi sakinleri, Şehit Yalçın Palıt Anaokulu'nun, güvenlik görevlisinin bulunmayışı ve tatil dönemi olmasının da etkisiyle uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline geldiğini belirterek, okul deposunun anahtarını temin eden uyuşturucu bağımlılarının, deponun anahtarını kaybedince uyuşturucu almayı kameraların varlığına aldırmadan okul bahçesinde sürdürdüklerini anlattı.