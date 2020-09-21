Anaokulu ve 1. sınıflar için eğitim-öğretim dönemi başladı

İstanbul’da yüz yüze eğitimin 1. sınıflar ve anaokulu öğrencileri için başladı. Çocuklara Koronavirüs önlemleri anlatıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün itibariyle eğitim-öğretim dönemi anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri için başladı. Öğrenciler okul bahçesine sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak alındı. Polis ekipleri, girişte minik çocukların ateşlerini ölçerek, maske ve dezenfektan dağıttı. Öğretmenler tarafından çocuklara Koronavirüs önlemleri anlatıldı. İstiklal marşının okunmasının ardından çocuklar teker teker içeriye alındı.