Anaokulu ve 1'inci sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı

Anaokulu ve ilkokul 1’nci sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında yüz yüze eğitime başlayacakları ilk gün okullara geldi.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1’nci sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün yüz yüze eğitime başladı. Yapılan duyurunun ardından yurdun birçok noktasında öğrenciler veliler ile birlikte okullara geldiler. Sabah saatlerinde İstanbul'un birçok noktasındaki okullara gelen veliler, pandemi nedeniyle tedirgin olduklarını ancak çocuklarının okulda başlamalarından dolayı heyecanlı ve mutlu hissettiklerini dile getirdi. Çocuklar ise; okula başladıkları için heyecanlı olduklarını, evde canlarının sıkıldığını ve arkadaşlarıyla oynayacakları için mutlu olduklarını söyledi.