T24 LogoT24 Logo
Haberler

Anaokulu öğrencileri yemekten zehirlendi

27 Nisan 2018 13:24

Denizli'nin Çivril ilçesindeki, Çivril Eğitim Gönüllüleri Vakfı (ÇEVAK) Anaokulu'nda dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen öğrencilerin 70'i ile 2 öğretmen zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme belirtisine rastlanan 32 öğrenci ile 2 öğretmen tedaviye alındı. Diğer 38 öğrenci ile okulun hastaneye başvurmayan 10 öğrencisi de tedbir amacıyla çağrılarak müşahede altına alındı. 80 öğrencisi bulunan ÇEVAK Anaokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, dün kermes düzenlendi. Kermes için öğrenci velileri de okula gelir sağlamak için evlerinde yaptıkları ürünleri satılması için okula getirdi. Velilerden bazıları da kermeste satılması için tavuklu pilav getirdi. Ancak, tavuklu pilavı kermeste satılmayan kalanı iddiaya göre bugün öğleyin öğrencilere dağıtıldı. Okul çıkışında evlerine giden öğrencilerde ishal, kusma, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri ortaya çıktı. 70 öğrenci aileleri tarafından Çivril Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastaneye getirilen öğrencilerden 32'sinde zehirlenme bulgularına rastlanarak serum tedavisi yapıldı. 38 öğrenci ise doktorlar tarafından tedbir amaçlı hastanede müşahede altına alındı. Okulun diğer 10 öğrencisi de tedbir amacıyla hastaneye çağrıldı. Çivril İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de hastaneye gelerek öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Çivril İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yemekten numune alınarak soruşturma kapsamında analiz için laboratuvara gönderildi. Çocuklarla birlikte yemekten yiyen 2 öğretmen de kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

anaokuluanaokulu öğrencidenizliçivril eğitim gönüllüleri vakfızehirlenmeanaokulu öğrencileri zehirlendi

Diğer Videolar

KKTC'deki Ercan Havalimanı'nda CAS çalışanları 'ölüm orucu'na başladı

Gazeteci Sedat Ergin: Kimse Rus paralı askerleri Wagner'in Libya'ya Putin'in bilgisi dışında gittiğini düşünmüyor

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti

110 km hızla giden otobüs şoförünün telefonla ilgilendiği görüntüler tepki çekti

ÖZET | Anadolu Efes, CSKA Moskova karşısında rövanşı aldı

İmamoğlu 'Yeşil Alanlar Çalıştayı'nda konuştu: Yeşil alanları imara açmamak anayasamız olacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24