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'Anadolu jelibonu': Yapımı 5 saat sürüyor; kilosu 75 liraya kadar çıkıyor

"Köftürde alfabede bulunan harflerin yarısından fazla vitamin vardır"

14 Eylül 2020 12:22

Nevşehir'in Gümüşkent köyünde geleneksel yöntemlerle üretilen ve "Anadolu jelibonu" olarak adlandırılan köftürün köyde kilosu 30 liradan kuruyemişçilerde ise 75 liradan satılıyor. Köftürün yapımı ortalama 5 saat sürüyor.

Türkiye'nin en kaliteli üzümlerinin yetiştiği bölgelerden Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyü, pekmezin yanı sıra yöresel lezzet "köftür" ile de dikkati çekiyor.

Köy halkı tarafından geleneksel yöntemlerle üretilen ve "Anadolu jelibonu" olarak adlandırılan köftür, bölgedeki bağlardan özenle seçilen beyaz üzümlerin un katılıp hamur haline getirildikten sonra kaynatılmasıyla ortaya çıkıyor. Nevşehir'de yapılan köftürün faydaları saymakla bitmezken köylüler köftürü özellikle kış aylarında vücudu dinç tutmak için yediklerini söyledi.

"Yapımı ortalama 5 saat sürer"

Köftür yapımı hakkında bilgiler veren Recep Güleç, "Köftürü uzun ve meşakkatli işlemlerin tamamlanmasının ardından elde ediyoruz. Köftürün yolculuğu üzüm bağımızda başlar. Bağda kasalar içerisine üzümlerimizi keser buraya getiririz. Getirmiş olduğumuz üzümleri yıkadıktan sonra ise çiğnemeye alırız. Çiğnedikten sonra üzüm şırasının durulması ve haşlanması için ocakta pekmez toprağımız ile birlikte mayalandırırız. Daha sonra ise ocaktan indirmemizin ardından şıramızı bir buçuk saat dinlendirmeye alırız. Daha sonra ise yine pekmezimiz ile birlikte yine özel yapım ocağımızda yine kaynatmaya devam ederiz. Uzun bir kaynatmanın ardından yeniden pekmezimizi soğumaya alırız. Soğutma işlemi tamamlanmasının ardından ise köftürümüzü artık ölçeğine göre un ile karıştırırız. Köftürümüzün yapımı ortalama 5 saat boyunca sürer" dedi.

"Köyde 30 lira, marketlerde 75 lira"

Köftür fiyatlarının köyde daha ucuz olduğunu belirten Recep Güleç, fındıklı ve cevizli köftürlerin kilosunun köyde 40 liraya, sade köftürlerin ise kilosunun 30 liradan satıldığını söyledi. Güleç, "Köftür fiyatı bizim burada market ve kuruyemişçilerdeki fiyatlardan daha düşük. Köyde 30 liraya satılan köftür, market ve kuruyemişlerde 75 liraya satılıyor. Köftürü söylemek ile bir şey olmaz tadına baksınlar öyle karar versin. Köftürde alfabede bulunan harflerin yarısından fazla vitamin vardır" şeklinde konuştu.

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nevşehiranadolu jelibonuköftürgümüşkentköy

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