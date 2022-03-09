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Anadolu Gençlik Derneği, Cumhurbaşkanlığı protokolü tarafından asılan İsrail bayraklarını indirerek ateşe verdi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog , 9-10 Mart’ta Türkiye’yi ziyaret edecek

09 Mart 2022 09:15

Anadolu Gençlik Derneği, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Ankara ziyareti öncesi Cumhurbaşkanlığı protokolü tarafından asılan İsrail bayraklarını indirerek ateşe verdi.

Ankara’ya gelecek İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog için protokol yoluna İsrail bayrakları asıldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle 9-10 Mart’ta Türkiye’yi ziyaret edecek.

Isaac Herzog ile Erdoğan görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Yine görüşmelerde enerji iş birliğinin de ön plana çıkması bekleniyor.

Bu kapsamda da Ankara’ya gelecek Isaac Herzog için protokol yoluna İsrail bayrakları asıldı.

Asılan bayraklar Milli Görüş’ün gençlik örgütü Anadolu Gençlik Derneği üyeleri tarafından indirilerek ateşe verildi. 

Görüntüleri sosyal medya hesaplarından da paylaşan dernek "Herkes davasına yakışanı yapar" İsrail ile örtünen çıplak kalır" ifadelerini kullandı. 

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