Anadolu Efes oyuncuları şampiyonluğu böyle kutladı

31 Mayıs 2021 09:13
Euroleague Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes, soyunma odasında şampiyonluğu kutladı.
Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin ardından Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı oldu. Sarı-lacivertli takım, 2017'de kupayı müzesine götürmüştü.
Anadolu Efes, basketbolda Türkiye'ye 10. Avrupa kupasını kazandırdı.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasını kazanarak Türkiye basketbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza attı.
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