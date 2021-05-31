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Spor

Anadolu Efes oyuncuları şampiyonluğu böyle kutladı

31 Mayıs 2021 09:13

Euroleague Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes, soyunma odasında şampiyonluğu kutladı.

Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin ardından Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı oldu. Sarı-lacivertli takım, 2017'de kupayı müzesine götürmüştü.

Anadolu Efes, basketbolda Türkiye'ye 10. Avrupa kupasını kazandırdı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasını kazanarak Türkiye basketbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza attı.

Euroleague Dörtlü Finali'Anadolu Efesşampiyonluk kutlaması

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