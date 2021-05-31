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Spor

Anadolu Efes'i Avrupa'nın zirvesine taşıyan tarihi maçın önemli anları

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu elde etti

31 Mayıs 2021 00:40

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Dörtlü Final'in şampiyonluk maçında son finalist Anadolu Efes ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk çeyreğini Barcelona 22-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü ele geçiren ve rakibine üstünlük kuran Anadolu Efes, soyunma odasına 39-36 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Micic ve Larkin ile etkili olan Anadolu Efes, son çeyreğe 65-58 önde girdi. Oldukça heyecanlı geçen dördüncü çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, karşılaşmadan 86-81 galip ayrıldı ve Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ilk şampiyonluğunu elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

25 yıl sonra ikinci Avrupa kupasını kazandı

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 25 yıl sonra bu kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanarak adını tarihe yazdırdı.

Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin ardından Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı oldu. Sarı-lacivertli takım, 2017'de kupayı müzesine götürmüştü.

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