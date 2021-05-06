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Spor

Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı

"Takımımızda 3'üncü dönemini sürdüren teknik patron Ergin Ataman ile iki yıllık sözleşme tazeledik''

06 Mayıs 2021 17:47

Anadolu Efes, baş antrenör Ergin Ataman ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını kulübün resmî internet sitesinden yapılan açıklama ile duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda 3'üncü dönemini sürdüren teknik patron Ergin Ataman ile iki yıllık sözleşme tazeledik. Ataman, bilindiği gibi takımımızı 1999-2001 yılları arasında, 2008-09 ve 2009-10 sezonlarında çalıştırmış ve 2017-18 sezonu ortasında üçüncü kez takımımızın başına geçmişti." ifadeleri kullanıldı.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Anadolu Efes'in, 1 THY Avrupa Ligi ikinciliği, 1 üçüncülüğü, 2 Türkiye şampiyonluğu, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Türkiye Kupası bulunuyor.

Anadolu Efes, tecrübeli başantrenör Ergin Ataman ile bu sezon son olarak play-off serisinde Real Madrid'i eleyerek Dörtlü Final'e adını yazdırmıştı.

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