Amy Winehouse'un ünlü olmadan önce kaydettiği şarkı ortaya çıktı

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'un 17 yaşında kaydettiği ‘My Own Way' adlı şarkı, sanatçının ölümünden 7 yıl sonra ortaya çıktı. Başarılı müzisyen Amy Winehouse 2011 yılında hayatını kaybetmiş ve sevenlerini yasa boğmuştu. Sanatçının r&b, soul ve caz tarzında yaptığı çalışmalar kitleler tarafından büyük beğeni kazanmış ve Winehouse adını efsaneler arasına yazdırmayı başarmıştı. Şimdi ise sanatçının ölümünden 7 yıl sonra henüz 17 yaşındayken kaydettiği bir şarkı gün Gil Cang tarafından ortaya çıkarıldı. Winehouse'un 2001 yılında plak şirketlerine göndermek üzere Gil Cang'in stüdyosunda kaydettiği şarkı ‘My Own Way', yine Gil Caang tarafından Youtube'a yüklendi. Gil Cang, James Mcmillan ve Maryanne Morgan ortaklığıyla yazılan şarkının bir süredir aklında olduğunu söyleyen Cang, arşivinde kaydı aradığını ve bulduğunda da müzikseverlerle paylaşmak istediğini açıkladı. İşte o kayıp şarkı...