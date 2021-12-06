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Ampute Ligi maçında yumruklar havada uçuştu; maç ertelendi

Bazı engelli oyunculara yerde yatarken tekmelerle vuruldu

06 Aralık 2021 15:27

Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü ile Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü arasında dün oynanan karşılaşmada çıkan kavga nedeniyle maç ertelendi. Oyuncuların ve yöneticilerin birbirine girdiği, ardından saha dışına taşan kavga anbean kaydedildi.

Ampute Futbol 1'nci Ligi'nde mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü ile Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü dün Zeytinköy Ampute Futbol Sahası'nda karşı karşıya geldi. Maçın ikinci yarısında bir pozisyon sonrasında oyuncular arasında çıkan tartışmaya kulübeden ve saha dışından da müdahale olunca ortalık bir anda karıştı.

Kulübede bulunan Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Alper Er, bazı engelli oyuncuları darp edince kavga büyüdü. Bazı engelli oyunculara yerde yatarken tekmelerle vuruldu.

İzlemeye gelenler de kavga etti

Maçın hakemleri ve diğer oyuncuların araya girmesiyle saha içerisindeki kavga yatıştırılmaya çalışılırken bu kez de maçı izlemeye gelenler arasında kavga çıktı. Yumrukların, şişelerin havada uçuştuğu kavgayı, polisler müdahale ederek sonlandırdı.

 

Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor KulübüAmpute Ligi maçıkavgaKonya Bedensel Engelliler Spor Kulübü

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