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Ampul hırsızları kamerada

28 Mayıs 2020 14:05

Şanlıurfa’nın Balıklıgöl Çarşısında meydana gelen ampul hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Daha öncede defalarca hırsızlık olayının yaşandığı öne sürülen çarşıda, esnaf hırsızların bulunmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre olay, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 23 Mayıs cumartesi günü yaşandı. Balıklıgöl platosunda yer alan tarihi Şurkav Çarşısındaki 20 dükkanın ampulleri, yaşları 14 ile 18 arasında değişen 3 çocuk tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde çocuklar yanlarında getirdiği çuvalla tek tek söktükleri ampulleri doldurarak uzaklaşıyor. Kısıtlamayı fırsat bilen çocuk hırsızların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.
Hırsızların rahat tavırları pes dedirtti.

Kentin simgesi konumundaki Balıklıgöl’de yaşanan hırsızlık olayı pes dedirtti. Hırsızlar, çevrede buldukları bir masanın üzerine çıkarak dükkanların önünü aydınlatan ampulleri tek tek yerinden söktü. Rahat tavırları ile hareket eden çocuk hırsızları güvenlik kamerasından izleyen esnaf şaşkına döndü. Çocuklardan biri masa üstüne çıkarak ampulleri söktü, biri çuvalla ampulleri koydu diğeri ise gözcülük yaptı. Esnaf Mehmet Kılıç, çarşıda güvenlik önlemlerinin artırılmasını, ailelerin de çocuklarına sahip çıkmasını istedi. Kılıç, “Çocuklar tarafından bu bölgede sürekli hırsızlık yapılıyor. Buradaki bütün dükkanların ampullerini çaldılar. Gece bekçimiz var ama gündüz burada bir güvenlikçimiz yok. Emniyetten ricamız burada bir bekçi görev yaparsa hırsızlık olaylarının da önüne geçilmiş olur. Buradan ailelere de seslenmek istiyorum, çocuklarınıza sahip çıkın” ifadelerini kullandı.

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