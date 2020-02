Amerikan televizyon kanalı NBC, Nusret Gökçe'nin New York'taki et restoranına konuk oldu

ABD merkezli TV kanalı NBC Nusret Gökçe'nin New York'taki et restoranına konuk oldu. Nusret gazeteci Lauren Scala'ya elleriyle et yedirdi. Amerikan televizyon kanalı NBC, Nusret Gökçe'nin New York'ta yeni açtığı şubesine konuk olan gazeteci Lauren Scala'ya özel olarak hazırladığı eti servis etti. Programda Nusret'in hayat hikâyesi anlatılırken etlerin yapılışı ekrana yansıdı. ABD basınında eleştiriler de yer aldı Nusret'in New York'ta açtığı restoranı sonrasında olumlu yorumların yanı sıra çok sert eleştiriler de aldı. Time-Out New York dergisi restorandaki fiyatları eleştirdi, Nusret Gökçe için "Enayiler sultanı" ifadesini kullandı. Clayton Guse, Nusret'in New York restoran dünyasını hak etmediğini belirten Clayton Guse, "Bu canavarı hep beraber yarattık" ifadelerini kullandı. New York Post'un gurmesi Steve Cuozzo, Nusr-et'i eleştirerek “Bazı yemeklerin fiyatı şişirilmiş. Lezzetli ama 70 dolar bir kahve bardağını bile doldurmayacak büyüklükte” dedi. Yazıda patates kızartması ve ekmek için alınan ücretler de eleştirildi.