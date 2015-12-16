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Amerikalılar cevapladı: Adele mi, Ahmet Kaya mı?

16 Aralık 2015 16:22

Amerikan vatandaşlarına Ahmet Kaya'nın Acılara Tutunmak şarkısını dinleten Hayrettin, "Adele mi? Ahmet Kaya mı?" diye sordu. İngiliz şarkıcı Adele'in satış rekoru kıran son albümündeki 'Milllion Years Ago' adlı parça ile Ahmet Kaya'nın 1985'te çıkardığı 'Acılara Tutunmak' şarkısı arasındaki büyük benzerlik tartışma konusu olmuştu. Amerikalılara yaptığı şakalarıyla gündeme gelen Hayrettin de bu tartışmaya bir cevap aradı. Sokak röportajında Amerikalılara Ahmet Kaya'nın Acılara Tutunmak isimli şarkısını dinleterek "Adele mi Ahmet Kaya mı" diye sordu. Amerikalılar ise "Adele" dedi.

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