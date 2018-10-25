Amerika'dan gelip eski eşinin kocasını öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Türkiye'ye gelip, Konya'da eski eşinin kocası Hüseyin Alşahin'i (30) kızını kendisine göstermediği gerekçesiyle tabancayla vurarak, öldüren Halil İbrahim K.'nin (30) olay yerine 2 tabancayla gittiği, 1'inin ateş almaması üzerine diğer silahla Alşahin'i vurduğu ortaya çıktı. Ölüm haberini gözaltındayken alan Halil İbrahim K.'nin, Alşahin için dua ettiği belirtildi. Halil İbrahim K.'nin, emniyetteki ifadesinde, "Ben oraya konuşmak amaçlı gittim. İlk vardığımda ona 'Gel, konuşalım' dedim" diye konuştu. Olay, dün saat 16.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Horozluhan Mahallesi'ndeki Hastürk Sokak'ta meydana geldi. ABD'de yaşayan Halil İbrahim K., iddiaya göre, boşandığı M.A.'nın eşi Hüseyin Alşahin ile telefonda tartıştı. Halil İbrahim K., tartışmanın ardından 18 Ekim'de New York şehrinden İstanbul'a geldi. Burada asker arkadaşıyla buluşan Halil İbrahim K., daha önce sipariş verdiği 4 bin 200 lira değerindeki ruhsatsız 2 tabancayı ondan teslim aldı. Halil İbrahim K., 1 gün İstanbul'da kaldıktan sonra feribotla Bursa'ya geçti. Burada da yakınını gören Halil İbrahim K., kullandığı telefonun hattını Bursa'da bırakıp, 19 Ekim'de kiralık araçla Konya'ya geldi. Burada kendi ailesiyle görüşmeyen, sadece birkaç akrabasını gören Halil İbrahim K., cinayet için bir süre plan yaptı. Yanına 2 tabanca ve 'rambo' bıçağı alan Halil İbrahim K., dün Hüseyin Alşahin'in iş yerine gitti. Halil İbrahim K., çıkardığı silahla Alşahin'i vurarak, ağır yaraladı. İhbarla iş yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Alşahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halil İbrahim K. ise polis merkezine giderek, teslim oldu. Cinayetle ilgili soruşturma yürüten Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Halil İbrahim K.'nin, 2015 yılında boşanma davası sürerken gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleştiğini tespit etti. Halil İbrahim K.'nin Konya'da yakın akrabalarıyla görüştüğünü belirleyen polis, temasa geçtiği bu kişilerin ifadelerine başvurdu. Yakınları, ifadelerinde Halil İbrahim K.'nin, kendilerine cinayet işleyeceğinden bahsetmediğini ileri sürdü. Halil İbrahim K.'nin, yakınlarına, "Kesin dönüş yaptım. Ailemin bundan haberi olmasın. Onlara sürpriz yapacağım" dediği öğrenildi.