Ameliyat olan 65 yaşındaki kadının karnında makas unutuldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde mide rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanede operasyon geçiren 65 yaşındaki Nurcihan Öğmen’nin karnında makas unutuldu. Durumdan habersiz, iki ay boyunca karnında makasla yaşayan Öğmen, şiddetli ağrılar nedeniyle gittiği Söke Devlet Hastanesi’nde yapılan fark edildi. Öğmen’in karnındaki makas ameliyatla alındı.

Evli ve sekiz çocuk annesi Nurcihan Öğmen, 5 Mart 2021’de Kuşadası’ndaki özel bir hastanede mide rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdi. Hastaneden bir gün sonra taburcu edilen Öğmen’in ağrıları hiç dinmedi. Hareket etmekte güçlük çeken ve zamanla ağrıları daha da şiddetli hale gelen Öğmen, yaşadıklarını doktoruna aktardı.

Doktorun kendisiyle ilgilenmediğini iddia eden Öğmen, ağrılarına dayanamayıp Söke’de başka bir doktora giderek muayene oldu. Burada yapılan kontrollerin ardından doktorun yönlendirmesiyle 3 Mayıs 2021’de Söke Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Öğmen’in durumu, röntgen sonuçları ile netleşti. Karnında unutulan makas, iki ay sonra ameliyatla alındı.

Nurcihan Öğmen, avukatı Mehmet Korkut aracılığıyla; mide operasyonunu yapan doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, “Bilinçli taksirle hayati tehlike yaratacak şekilde defalarca yaralama" suçunun işlendiği iddia edildi.

Kanyak: Anka Haber Ajansı