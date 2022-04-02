Amed Sportif Faaliyetler - Fenerbahçe maçında saha karıştı

02 Nisan 2022 15:51
Amed SF - Fenerbahçe maçında sahada kavga çıktı.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ndeki 17. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler’e konuk oldu.
DHA'da yer alan habere göre ev sahibi takımın oyuncuları, Fenerbahçe’nin öne geçmesi sonrası saldırıda bulundu. Sarı-lacivertli oyuncular, polis eşliğinde sahayı terk etti.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ndeki 17. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler’e konuk oldu.
Amed Sportif Faaliyetler ile Fenerbahçe arasında oynanan Kadın Futbol Süper Ligi maçında saha karıştı. Ev sahibi takımın oyuncuları, deplasman ekibinin öne geçmesi sonrasında saldırıda bulundu, tribünlerden sahaya yabancı madde atıldı.
Fenerbahçe takımı sahayı polis eşliğinde terk etti.
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