Ambulansla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

09 Nisan 2021 09:37
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil ile ambulans kafa kafaya çarpıştı. Güvenlik kamerasının kaydettiği kazada otomobilde bulunan 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, ambulanstaki 3 kişi de yaralandı.
Araçta sıkışan cenazeler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası çıkarılarak Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Aynı hastaneye götürülerek tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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