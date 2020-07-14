Ambulansa yol vermeyerek 130 km hızla giden sürücüye para cezası

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, sağlık ekibinin hasta almaya gittiği ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsüne, 2 bin 963 liralık idari para cezası uygulandığı ve ehliyetine 2 ay süreyle el koyulduğunu duyurdu.

Çankırı'da bir ambulansa yol vermeyen ve 130 km hızla giden kamyonun sürücüsüne kesilen ceza belli oldu.

Çankırı'dan Kızılırmak ilçesine 9 Temmuz'da hasta almaya giden sağlık görevlilerinin 112 Acil Servis ambulansının şoförü, gidiş- geliş tek şeritli yolda, öndeki kamyonu sollamak istedi. Ambulans sürücüsünün siren çalıp, selektör yapmasına rağmen hızını artıran kamyon şoförü, yol vermedi.

Ambulansın içinden cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüde, kamyonun aşırı hızla tehlikeli seyrettiği görüldü.

Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförünün, virajda şerit ihlali yapması da görüntüye yansıdı.

Ambulans şoförü, uzun süre arkasından gitmek zorunda kaldığı kamyonu ileride geçerek, yola devam etti.

Vali Abdullah Ayaz, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen kamyon şoförüne, 2 bin 963 liralık idari para cezası uygulandığını ve ehliyetine 2 ay süreyle el koyulduğunu belirtti.