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Amazon'un kurucusu Bezos, 10 bin yıl çalışacak saat için 42 milyon dolar harcayacak

22 Şubat 2018 18:19

Geçtiğimiz aylarda Microsoft'un kusucusu Bill Gates'i geride bırakarak dünyasın en zengin ismi olan Jeff Bezos'un hayali gerçek oluyor. Online alışveriş devi Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, dünyanın en uzun süreli çalışacak saati için 42 milyon dolarlık bir fon ayırmıştı. Sonunda bu saatin inşasına başlandı. 10 bin yıl boyunca çalışacak olan güneş öğlenine senkronize edilen mekanik saat, gücünü gece ve gündüz döngülerinden alacak. Aslında bu fikrin Amazon'un kurucusu Bezos'a ait olmadığı, söz konusu fikrin 1995 yılında Wired dergisine Danny Hillis tarafından ortaya atıldığı söyleniyor. 24 milyon dolara mal olacak projenin sora ermesinden sonra saatin ziyaretçilere açılması bekleniyor.

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