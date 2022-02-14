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Amazon Prime’da yayınlanacak olan ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power'ın fragmanı yayınlandı

14 Şubat 2022 11:51

Amazon’un Orta Dünya’da geçen yeni dizisi The Lord of the Rings: The Rings of Power’ın ilk fragmanı yayınlandı. Daha önce paylaştığı kısa tanıtım videoları ile fanlar arasında heyecan yaratan Amazon, Amazon Prime’da yayınlanacak olan bu yeni dizinin ilk fragmanını Super Bowl sırasında yayınladı.

Dizi, Orta Dünya’nın ve Yüzüklerin Efendisi serisinin yaratıcısı olan J. R. R. Tolkien tarafından “İkinci Çağ” olarak adlandırılan ve Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi üçlemeleri ile hikâyeleri anlatılan dönemin yüzlerce yıl öncesini izleyiciler ile buluşturacak.D

Dizi, 2 Eylül’den itibaren Amazon Prime’dan izlenebilecek.

AmazonThe Lord of the RingsThe Rings of PowerfragmanYüzüklerin Efendisi

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