Amazon açıkladı 2016'nın en iyi dizisi: 'The Man in the High Castle'

Amazon Studios’un 2015 yılı başında pilot bölümü yayınladığı, Philip K. Dick'in ödüllü romanından uyarlanan ve Frank Spotniz (The X-Files) tarafından televizyona aktarılan The Man in the High Castle; müttefik devletlerin II. Dünya Savaşı’nı kaybettiği ve Birleşik Devletleri Japonya ile Almanya’nın yönettiği bir dünyada yaşam mücadelesi vermenin nasıl olabileceğini gözler önüne seriyor. Oyuncular Rufus Sewell (John Adams), Luke Kleintank (Pretty Little Liars) ve Alexa Davalos (Mob City). Serinin baş yapımcısı ise Ridley Scott (Blade Runner).