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Amatör lig maçını kamyon ve römorkların üzerinden izlediler

Statta tribün olmayınca vatandaşlar maçı kamyon, römork ve araçların üzerine çıkarak izledi

17 Nisan 2022 20:15

Kayseri 1. Amatör Küme 5. haftasında oynanan Sindelhöyükspor ile Talas İdmanyurdu maçına ilgi gösteren vatandaşlar, römork ve kamyonların üzerine çıkarak maç izlediler.

Sindelhöyükspor - Talas İdmanyurdu maçı Sindelhöyük Şehit Mücahit Sınırtepe Stadı'nda oynandı. Maça Sindelhöyük halkı, kadın ve çocukların da aralarında olduğu taraftarlar ilgi gösterdi.

Statta tribün olmayınca vatandaşlar maçı kamyon, römork ve araçların üzerine çıkarak izledi.

Çekişmeli geçen maçı ev sahibi Sindelhöyükspor 4-2 kazandı.

Kaynak: İHA

kayseriamatörligstat

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