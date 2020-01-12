Amatör lig maçında korku dolu dakikalar; boğazına darbe aldı, yere yığıldı...

Afyonkarahisar Süper Amatör Lig'de Dinar Belediyespor ile Şuhut Belediye Hisarspor futbol müsabakası karşılaşması esnasında boğazına darbe alarak yere yığılan ve bir süre nefes almakta zorluk çeken Dinar Belediyespor’lu Şükrü Gökçe'ye yönetici, teknik direktör ve futbolcu arkadaşları panik içerisinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

karşılaşmasının 76. dakikasında ikili mücadele esnasında boğazına darbe alarak yere yığılan Gökçe, Dinar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.