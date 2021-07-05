Amasyalı çiftçiden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Çiftçiler size sırtını çevirmek üzere

Amasya Kızılcaköy’de çiftçilik yapan Ömer Sarı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, “Çiftçiler size sırtını çevirmek üzere” diyerek uyardı. ,

Köylerinde bir günde 9 traktörün haczedildiğini belirten Sarı, "Bizim köyümüz 17 yıldır AK Parti’ye oyunu verir. Bugün köylülerimiz, seçim zamanı gelecek kişileri köyümüze koymama kararı aldılar” dedi.

Çiftçilerin yaşadıkları sorunları ANKA Haber Ajansı’na anlatan Kızılcaköylü Ömer Sarı, Tarım Kredi Kooperatifi’ne olan borçları nedeniyle 17 defa Ankara'ya gittiklerini söyledi. 8 ay önce köylerinde 9 tane traktörün bir günde haczedildiğini belirten Sarı, “Bizim köyümüz, 17 yıldır AK Parti’ye oyunu verir. 17 yılda hiçbir bürokratın, hiçbir milletvekilinin gelip de ‘Amasya Kızılcaköy’de traktör haczedilmiş. Bu köyde traktörlerle eylem yapılmış. Gidelim bunların derdini dinleyelim’ diyen olmadı. Bugün köylülerimiz, seçim zamanı gelecek kişileri köyümüze koymama kararı aldılar” diye konuştu.

Ömer Sarı, çiftçilerin içinde bulundukları durumu şöyle anlattı:

“Bizim amacımız, Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmaktı. Bugün bize kışkırtıcı muamelesi yaptılar. ‘Muhalefet partilerinin kışkırtıcısı’ dediler. Halbuki biz, AK Partililer, reise gönül vermiş kişiler, CHP’liler, MHP’liler, tüm partililer birlikte Ankara’ya geldik. Ankara’ya gelen çiftçilerin içerisinde yüzde 99 AK Parti’ye gönül vermiş kişiler gelmişti. Sayın Cumhurbaşkanım bugün AK Parti ikiye bölünmüş. ‘Recep Tayyip Erdoğan’ı seviyorum’ diyen kişiler, AK Parti’yi sevmiyor artık. AK Parti’nin vekillerine, bakanlarına güveni kalmamış.”