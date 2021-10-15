Amasya Mermer ve Madenciler Derneği Başkanı: 200 kişiye hazır iş var ama eleman bulamıyoruz

“Yaklaşık 4 bin TL maaş veriyorlar. Ancak çalışacak eleman bulunamıyor ya da iş beğenmiyorlar" sözleri gündem olan Amasya Valisi Masatlı’ya 'sektörün kanayan yarasına değindiği için' teşekkür eden Ufuk Şeker, “Bölgemizde 20’nin üstünde mermer ve maden sektöründe faaliyet gösteren firma bulunmaktadır. 1500’den fazla kişi de istihdam edilmektedir. Şu an 200 kişiye hazır iş var. Ama maalesef eleman bulamıyoruz” dedi.

Yurt dışına ürün satan bazı firmaların eleman yetersizliği nedeniyle vardiya artıramazken üretimde dünya standartlarındaki makinelerin kullanıldığına değinen Şeker, “Sektörde yeni işe giren bir kişiye asgari ücretten başlayıp 4 bin lira civarına kadar maaş verilmektedir. Bunun içinde yol ve yemek ücreti de vardır. Ayrıca mesai ücretleri de verilmektedir” diye konuştu.