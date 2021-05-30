Amasya'da heyelan anı böyle görüntülendi

Amasya'da etkili olan sağanağın ardından bazı köylerde sel ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde aşırı yağış beraberinde heyelan meydana getirdi. O an da tarlasında çalışan bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

Heyelan nedeniyle tarladaki vatandaşın şaşkınlığı kameralara yansıdı. Can kaybı ve yaralanan olmazken, tarlada zarar oluştu.

Kaynak: İHA