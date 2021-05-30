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Amasya'da heyelan anı böyle görüntülendi

Can kaybı ve yaralanan olmazken, tarlada zarar oluştu

30 Mayıs 2021 17:32

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde heyelan anı kameralara yansıdı.

Amasya'da etkili olan sağanağın ardından bazı köylerde sel ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde aşırı yağış beraberinde heyelan meydana getirdi. O an da tarlasında çalışan bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

Heyelan nedeniyle tarladaki vatandaşın şaşkınlığı kameralara yansıdı. Can kaybı ve yaralanan olmazken, tarlada zarar oluştu.

Kaynak: İHA

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