T24 LogoT24 Logo
Haberler

Amanos Dağları'ndaki yangın sürüyor, 100 hektar kül oldu

03 Mayıs 2018 14:43

Hatay'ın Arsuz ilçesi Domuzburnu mevkiinde Amanos Dağları'nda çıkan yangın, üçüncü günde de kontrol altına alınamazken, toplam 100 hektar alanın zarar gördüğü açıklandı. Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınaman yangına Arsuz Orman İşletme Şefliği, Kahramanmaraş Bölge Orman İşletme yangın söndürme ekipleri Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ediyor. Arsuz Kaymakamı Musa Sarı ve Belediye Başkanı Nazım Culha, bölgede inceleme yaptı. Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, yangının nasıl çıktığının araştırıldığını söyledi. Culha, "3 gündür devam eden aşırı rüzgâr, arazinin engebeli oluşu ve ulaşım güçlüğü nedeniyle müdahale etmek zorlaşıyor. Hem havadan hem de karadan tüm itfaiye ekiplerimiz yangını söndürmek için seferber olmuş durumda. Zorlukla müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor" dedi.

ETİKETLER

amonos dağıamonos dağı yangın100 hektar kül oldufırtınaarsuz ilçesihatay büyükşehir belediyesi

Diğer Videolar

Diyarbakır’da hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı 5 kişi yaralandı

Tavuklarını yemek isteyen tilkiyle dakikalarca sohbet etti: Kızım bunlar bizim tavuklar sana yedirmeyiz

Hız bir vatandaşın ölümüne neden oldu; başı aracın ön camına çarpan kadın arka camdan içeri girdi

Soygun için girdiği restoranda yemek yiyen polislerle karşılaşınca...

Rusya'da buz kırılınca 7 at suya düştü

Sosyal medya fenomeni Ares hayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Kitabının 'tılsımlı' olduğunu savundu; sadece satın alanlar enerjiden faydalanabilirmiş!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Gezi Parkı davası | Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9...

Kütüphanede porno film çektiler!...

Nihal Olçok Çağlayan ve Erdoğan ailesinin fotoğrafını paylaşarak "Sakal geldi,...

Müzisyen Ercüment Gül’ün cinsel tacizi ve reddedilince yaptığı hakaretler, telefon...

Tahliye edilmesi beklenen Osman Kavala için yeniden gözaltı kararı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Kitabının 'tılsımlı' olduğunu savundu; sadece satın alanlar enerjiden faydalanabilirmiş!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24