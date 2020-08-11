T24 LogoT24 Logo
Haberler

Amanos Dağları'nda dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldular; kilosu 3 bin Euro...

11 Ağustos 2020 11:41

Amanos Dağlarındaki yaylada ikamet eden İlyas Çelebi adlı vatandaş, çam ağaçları arasında dünyanın en pahalı yiyecekleri arasında yer alan “Trüf” mantarı buldu.

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde yaşayan sıcak yaz aylarını Amanos Dağları eteğinde bulunan yayla evinde ailesi ile birlikte geçiren İlyas Çelebi adlı şahıs, doğada ender rastlanabilen kral sofralarında ve dünyanın en prestijli lokantalarının mutfağında yer aldığı belirtilen “Trüf” mantarını Amanos Dağlarında toprağın yaklaşık 20 santimetre altında bulduğunu açıkladı.

Kazdığı toprağın altında hayatında ilk kez gördüğü cismin adının ne olduğunu merak eden İlyas Çelebi, yakın arkadaşı doğa sever çevreci aktivist Nazım Sönmez’den yardım aldı. Yaptıkları araştırmada bulduğu nesnelerin “Trüf” cinsi mantar olduğunu öğrendi.

Sosyal medyada paylaşmak için çektikleri söyleşi şeklindeki video klipte “Trüf” cinsi mantarını nasıl bulduğunu anlatan İlyas Çelebi, bahçesinde yetiştirdiği çiçeklerin yeteri kadar gelişmemesi üzerine evinin yakınlarındaki çam ağaçlarının bulunduğu yerden çiçeklerin toprağını değiştirmek ailesi ile birlikte nemli toprak kazısı yaptığı sırada yerin yaklaşık 20 santimetre altında daha önce hiç görmediği ismini bilmediği bir cisimle karşılaştıklarını belirtti. Çelebi, yaptığı araştırmada bulduğu şeyin dünyada ender bulunabilen kilosunun 3 bin euro gibi bir fiyatla satıldığı söylenen “trüf” mantarı olduğunu öğrendiğini anlattı.

Bulduğu dünyanın en pahalı yiyecekleri arasında gösterilen mantarları elinde tutan İlyas Çelebi, değişik duygular yaşadığını da sözlerine ekleyerek çektikleri video klip ile “Amanos Dağlarında trüf mantarı varmış” diye söylediler.

Kaynak: İHA

ETİKETLER

amanosdoğanadirbulunanhataytrüfmantar

Diğer Videolar

İndirimi duyan vatandaşlar, mesafe kuralını hiçe sayıp izdiham oluşturdu

Ankara'ya gideceğini söyleyip evden çıkan taksiciden 65 gündür haber yok

Ezdiği kedi can çekişirken bir kez daha üzerinden geçti!

Ukrayna'da askeri uçağın düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Bu halının fiyatı 80 bin dolar

Küçük çocuk seyir halindeki otomobilden düştü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artırımı: "Kurdaki yükseliş durdurulamayacak; enflasyon nedeniyle...

Türkan Şoray'ın podyuma çıktığı gecede, son defilesini yapan Yıldırım Mayruk...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İspatlanırsa TV’lere çıkmam" demişti, Ersin Düzen’in şirketi TRT’den ayda 412...

Uzmanlar, Marmara'daki depremi yorumladı: İstanbul'daki büyük depremin olma ihtimali yüzde...

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Trump'a: Türkiye'de değilsiniz, burası bir...

6 yıl sonra: Aralarında Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Altan...

BDDK'dan swap kararı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artırımı: "Kurdaki yükseliş durdurulamayacak; enflasyon nedeniyle...

Türkan Şoray'ın podyuma çıktığı gecede, son defilesini yapan Yıldırım Mayruk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24