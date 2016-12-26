Alzheimer hastası sahibi tarafından yıllarca ilgisiz bırakılan kedi bu halde bulundu

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde, 82 yaşındaki Alzaymır hastası Paul Russel'ın kedisi olan Hidey’in sosyal medyada paylaşılan içler acısı fotoğrafları pek çok hayvanseveri üzdü. Yaşlı ve hasta sahibinin senelerdir bakımını üstlenemediğini, bu nedenle Hidey’ye sahip çıkarak tedavi altına aldıklarını ifade eden hayvan barınağı, sosyal medya hesaplarından kedinin fotoğraflarını yayınladı. Tüyleri uzayarak rastalaşan Hiley’nin, veteriner kliniğinde tıraş edildikten sonraki mutluluğu görülmeye değerdi. Hürriyet’in Daily Mail gazetesinden referans verdiği habere göre Alzaymır hastası Russel, kendi bakımını da üstlenemediği için huzurevine yerleştirildi.