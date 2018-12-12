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Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru sedye üzerinde adliyeye getirildi

12 Aralık 2018 19:15

acağından vurularak etkisiz hale getirilen saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi'nden geniş güvenlik önlemleri altında sorgusu için Rize Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sabah saatlerinde emniyette sorguya alınan Sarıcaoğlu, Rize Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolü sonrası elleri kelepçeli halde sedye ile taşınarak konulduğu ambulansla adliyeye sevk edildi. Hastanede bazı vatandaşlar da, yoğun güvenlik önlemleriyle hastaneden çıkarılan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'na sözlü şekilde tepki gösterdi. Rize Adliyesi'ne sevk edilen Sarıcaoğlu'nun savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

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