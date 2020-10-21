Altan Tan: Türkler ve Kürtlerin anlaşmasını küresel güçler istemedi; içeride de Gülen Cemaati hoşlanmadı

T24 Haber Merkezi

Okan Bayülgen'in TV100'de yayınlanan 'Nokta' programına konuk olan eski HDP Milletvekili Altan Tan, 2009'da başlayan 'açılım süreci' ile ilgili "Türkler ile Kürtlerin anlaşmasını Orta Doğu'da veya Kürt sorununun çözülmesini kendi inisiyatifleri dışında küresel güçler istemedi" dedi.

"Açılım süreci de demokrasi hamlesi de bir süre sonra boşa çıkarıldı" diyen Tan, "Hükümete sorarsanız, diyor ki 'PKK bozdu' PKK'ya sorarsanız diyor ki, 'Hükümet, devlet bozdu' ama maalesef birileri el birliğiyle bu işi, o iklimi bozdu" diye konuştu.

"İçeride de Gülen Cemaati kendi devre dışı kaldığı için bundan hoşlanmadı"

Bayülgen'in "O iklim ve bu görüşmeler içerisinde iki taraf mıydılar, başka taraf yok muydu sorusuna Altan Tan, "Görünüşte iki taraf var ama dışarıdan birçok el bu işe müdahale etti. Mesela İran başından itibaren bu işin olmasını istemedi. Türkler ile Kürtlerin anlaşmasını Orta Doğu'da veya Kürt sorununun çözülmesini kendi inisiyatifleri dışında küresel güçler istemedi. İçeride de Gülen Cemaati kendi devre dışı kaldığı için bundan hoşlanmadı, artık kendi adına mı hoşlanmadı, birileri adına mı hoşlanmadı o da ayrı bir tartışma konusu" ifadesini kullandı.

Tan, "Dolayısıyla bu iş el birliğiyle enfekte edildi, bozuldu" dedi.