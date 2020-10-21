T24 LogoT24 Logo
Haberler

Altan Tan: Türkler ve Kürtlerin anlaşmasını küresel güçler istemedi; içeride de Gülen Cemaati hoşlanmadı

"Dolayısıyla bu iş el birliğiyle enfekte edildi, bozuldu"

21 Ekim 2020 12:40

T24 Haber Merkezi

Okan Bayülgen'in TV100'de yayınlanan 'Nokta' programına konuk olan eski HDP Milletvekili Altan Tan, 2009'da başlayan 'açılım süreci' ile ilgili "Türkler ile Kürtlerin anlaşmasını Orta Doğu'da veya Kürt sorununun çözülmesini kendi inisiyatifleri dışında küresel güçler istemedi" dedi. 

"Açılım süreci de demokrasi hamlesi de bir süre sonra boşa çıkarıldı" diyen Tan, "Hükümete sorarsanız, diyor ki 'PKK bozdu' PKK'ya sorarsanız diyor ki, 'Hükümet, devlet bozdu' ama maalesef birileri el birliğiyle bu işi, o iklimi bozdu" diye konuştu. 

"İçeride de Gülen Cemaati kendi devre dışı kaldığı için bundan hoşlanmadı"

Bayülgen'in "O iklim ve bu görüşmeler içerisinde iki taraf mıydılar, başka taraf yok muydu sorusuna Altan Tan, "Görünüşte iki taraf var ama dışarıdan birçok el bu işe müdahale etti. Mesela İran başından itibaren bu işin olmasını istemedi. Türkler ile Kürtlerin anlaşmasını Orta Doğu'da veya Kürt sorununun çözülmesini kendi inisiyatifleri dışında küresel güçler istemedi. İçeride de Gülen Cemaati kendi devre dışı kaldığı için bundan hoşlanmadı, artık kendi adına mı hoşlanmadı, birileri adına mı hoşlanmadı o da ayrı bir tartışma konusu" ifadesini kullandı. 

Tan, "Dolayısıyla bu iş el birliğiyle enfekte edildi, bozuldu" dedi. 

 

ETİKETLER

hdpvekileskialtan tanaçılım süreciçözüm sürecitürkkürtanlaşmagörüşme

Diğer Videolar

Toplu taşıma araçlarına Koronavirüs denetimi

56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 40'ı aştı

Sokakta bir kişinin ağlayarak borç para istediği anlar böyle görüntülendi: "Benim eşim hamile, çok sıkıştım!"

Kısıtlama sonrası İstanbul’da hareketlilik başladı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Aralık 2020

Feride Balkan Karaca paylaştı; Cem Karaca'nın 3.5 yaşındaki oğlu ile düet yaptığı anlar...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi: Evde televizyon yok...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende gerginlik; TEI Başkanı 'işinizi düzgün yapın'...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Evi olmadığı için çocuğuyla birlikte otomobilde yaşadığını söyledi; kısıtlamayı ihlal...

Devlet töreniyle Çin'e gönderilen tren Maltepe'den geri dönmüş!...

Fatih Altaylı: Erdoğan’ın konser salonu açılışındaki konuşma metnini kim yazdıysa "Komplo mu...

AKP'li Özlem Zengin: Kadınlar gerçek manada seçilme hakkını AK Parti...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi: Evde televizyon yok...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende gerginlik; TEI Başkanı 'işinizi düzgün yapın'...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24