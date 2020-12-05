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Altan Öymen, İlber Ortaylı, Uğur Gürses, Tuğrul Eryılmaz, Mahfi Eğilmez, Halil Ergün, Sevilay Çelenk, Murat Sevinç, Ünsal Ünlü; Mülkiyeliler 161. yılında Mülkiye'yi anlatıyor

4 Aralık 1859'da kurulan Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi 161 yaşında...

05 Aralık 2020 14:39

4 Aralık 1859'da İstanbul'da kurulan, 1936'da Ankara'ya taşınan Mülkiye (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi), 161. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Yunus Isın başkanlığındaki Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi; kamuoyunda bilinen Mülkiye mezunlarına Mülkiye'yi sordu, video kaydına alınan yanıtları Youtube kanalında yayınladı.


İstanbul Şubesi, eski mezunlara, en sevdikleri dersleri, çekindikleri hocaları, Mülkiye'nin kendilerine ve ülkeye kazandırdıklarını, unutamadıkları olayları da içeren bir dizi soru gönderdi.

Kıdemli gazeteci, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, Prof. Nermin Abadan Unat, Prof. İlber Ortaylı, ekonomist yazar Uğur Gürses, T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz, eski Hazine Müsteşarı ve ekonomist Mahfi Eğilmez, aktör Halil Ergün, Prof. Yalçın Karatepe, Doç.  Sevilay Çelenk, Prof. Murat Sevinç, Prof. İlhan Uzgel, gazeteci Ünsal Ünlü, Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Yunus Isın ve Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı Dinçer Demirkent; Türkiye'nin akademik, siyasal ve toplumsal hayatında önemli önemli bir rol oynayan Mülkiye'yi anlattılar.

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