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'Alt Tarafı Dünyanın Sonu' vizyona girdi; işte fragmanı

02 Mart 2017 21:38

Vincent Cassel, Marion Cotillard, Nathalie Baye, Lea Seydoux ve Gaspard Ulliel'in oynadığı film, Fransız yazar Jean-Luc Lagarce'ın 1990 tarihli aynı adlı tiyatro oyunundan uyarlandı. Xavier Dolan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Alt Tarafı Dünyanın Sonu", amansız bir hastalığa yakalandığı için ölümü artık an meselesi olan bir yazarın, 12 yıldır hiç görmediği ailesini ziyaret ederek onlara veda etmeyi planlamasının ardından aile üyelerinin bunca yıl sonra gelen ziyarete gösterdiği farklı tepkileri ve yazarın iç dünyasını beyaz perdeye yansıtıyor.

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