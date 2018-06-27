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Alpay Özalan'ın babası, son yolculuğuna uğurlandı

27 Haziran 2018 20:51

AK Parti'den İzmir milletvekili seçilen eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın dün yaşamını yitiren babası Mustafa Özalan (73), Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle Karşıyaka'da toprağa verildi. Bir süre akciğer kanseri ile mücadele eden ve daha sonra hastalığı yenen, Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan, dün İstanbul'daki evinde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Mustafa Özalan için bugün öğle, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Hacı Mustafaoğlu Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Cenaze töreninde ayrıca Mustafa Özalan'ın eşi Esma Özalan, Alpay Özalan'ın eşi Cansel Özalan, Mustafa Özalan'ın kız kardeşleri Münevver Özalan ve Müberra Özalan da yer aldı.

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Alpay ÖzalanMustafa ÖzalankanservefatBaşbakan Binali YıldırımİzmirKarşıyaka

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