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Alparslan'la başlayıp Erdoğan'la biten TRT videosu: Zafer liderle kazanılır, geleceğe cüret edin

23 Şubat 2017 14:49

TRT'nin Youtube kanalında “Hayat Bir Film Değil Geleceğe Cüret Edin” adlı bir video yayınlandı. Sultan Alparslan’ın "Ya Rabb! Seni kendime vekil yapıyor; azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum.” sözüyle açılan videoda III.Alaeddin Keykubat, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, 2.Abdülhamid gibi hükümdarların sözleri paylaşılıyor. Milli Mücadele dönemine de değinilen videoda, İstiklal Marşı’nın çaldığı bölümlerde Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine yer veriliyor ve ardından Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleri ve sesi duyuluyor. 15 Temmuz darbe girişimine de yer verilen videoda, Ömer Halisdemir’in görseline de yer veriliyor. “Geleceğe Cüret Edin” sloganı ve Türk bayrağı görseliyle video sona eriyor.

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